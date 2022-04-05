Протест в Кагуле: граждане потребовали освободить председателя района

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Депутаты ПСРМ, а также активисты формирования и граждане провели сегодня акцию протеста у штаб-квартиры Национального антикоррупционного центра в Кагуле. Участники мероприятия потребовали освободить задержанного вчера председателя Кагульского района Марчела Ченушэ.

Люди призвали к справедливости, с сожалением отметив, что власть ПДС использует те же методы, что и Влад Плахотнюк.

– Людей заботит уровень цен, бедность. А власти арестовывают Марчела Ченушэ. Человека, который без поддержки центральных властей создал самый большой центр для беженцев из Украины. За что его арестовали? За то что их кормили , приютили? Где настоящая борьба с коррупцией? Где украденный миллиард, кого из виновных задержали? – возмутилась депутат ПСРМ Иванна Коксал. – Эта власть действует абсолютно так же, как олигархический криминальный режим Плахотнюка. Была “голубая” власть – стала “жёлтая”, но методы те же: по команде задерживают представителей оппозиции, – сказал на митинге председатель Молодой гвардии Виктор Поляков.

Глава фракции ПСРМ в районном совете Кагула Валериу Валаки отметил, что наша страна вернулась в 2019-й год, когда по заказу властей возбуждались политические дела. А депутат Партии социалистов Адриан Лебединский добавил, что сегодня происходит рейдерская атака на руководство Кагульского района.

Социалист Александр Суходольский призвал граждан объединиться против режима ПДС. А председатель территориальной организации ПСРМ в Леова Алёна Бричаг отметила, что, вместо того чтобы идти в народ, узнавать и решать проблемы людей, как им это было обещано, власть занимается политическими расправами.

Стоит отметить, что депутаты ПСРМ потребовали освобождения председателя Кагульского района под их ответственность. Сегодня они подали соответствующее ходатайство. Партия социалистов продолжит протесты и завтра – перед зданием суда, где будет рассматриваться дело в отношении Ченушэ.

Председатель Кагульского района Марчел Ченушэ был задержан вчера. Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча выразил уверенность, что речь о политическом деле, так как незадолго до этого Ченушэ раскритиковал власть за отсутствие помощи в управлении кризисом беженцев.

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