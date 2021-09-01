Протест у здания правительства: возмущённые родители против введённых властями ограничений (ВИДЕО)

Протест у здания правительства: возмущённые родители против введённых властями ограничений (ВИДЕО)

Десятки родителей вместе с детьми протестуют в эти минуты перед зданием Правительства РМ. Участники акции недовольны введёнными властями ограничениями, из-за которых в некоторых школах уроки будут проходить онлайн. 

Родители требуют от руководства страны аннулировать данные меры и позволить всем учиться в классах.

– “Хотим в школу!”, “Хотим учиться!”, – гласят надписи на плакатах протестующих.

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