Протест у здания правительства: возмущённые родители против введённых властями ограничений (ВИДЕО)

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Десятки родителей вместе с детьми протестуют в эти минуты перед зданием Правительства РМ. Участники акции недовольны введёнными властями ограничениями, из-за которых в некоторых школах уроки будут проходить онлайн.

Родители требуют от руководства страны аннулировать данные меры и позволить всем учиться в классах.

– “Хотим в школу!”, “Хотим учиться!”, – гласят надписи на плакатах протестующих.

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