Протест у парламента: возмущенные граждане принесли Гросу проколотые покрышки

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Действия депутатов ПДС в первом и втором туре президентских выборов в Варнице до глубины души возмутили граждан. В связи с этим сегодня у стен парламента прошел пикет.

Участники акции принесли проколотые покрышки и гвозди – аналогичные тем, что были раскиданы вблизи населенных пунктов Приднестровья в качестве препятствия на пути граждан к избирательным участкам.

Представитель партии “НАШИ” Вадим Баринов, проживающий в Бендерах, рассказал, что “комбатанты под руководством депутата ПДС Игоря Гросу разбрасывали на дорогах, связывающих правый и левый берег Днестра, гвозди, в результате чего возникла опасность для жизни и здоровья жителей Приднестровья”.

– Лидер ПДС Майя Санду в ходе избирательной кампании произнесла много красивых слов о правах человека, о равенстве всех граждан Республики Молдова, независимо от языка общения и места жительства, но, как показали события в Варнице, все эти слова не имеют ничего общего с реальными действиями ее однопартийцев. Игорь Гросу, я принес тебе твои гвозди, которые ты раскидал на дорогах вблизи населенных пунктов Приднестровья! Забери их и больше никогда не подвергай опасности жизни граждан нашей страны! — заявил Баринов.

Выступивший на протесте лидер партии Михаил Ахремцев заявил, что действия так называемых комбатантов – настоящий экстремизм, а то, чем занимался депутат ПДС Гросу – это сепаратизм. Он также зачитал обращение политической партии “НАШИ” в Генеральную прокуратуру с требованием дать правовую оценку действиям данным избранникам, блокировавшим доступ граждан на участки.

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