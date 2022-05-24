Протест переместился к президентуре: Долой Санду! Долой хунту!

Протест переместился к президентуре: Долой Санду! Долой хунту!

Устроенный социалистами протест переместился к зданию президентуры. Граждане скандируют: «Долой Майю Санду!», «Долой хунту!».

Напомним, сегодня социалисты устроили акцию протеста после того, как прокуроры нагрянули с обысками к почетному председателю ПСРМ Игорю Додону. Как отметил исполнительный секретарь формирования Влад Батрынча, это только начало, а в будущем протесты охватят всю страну.

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