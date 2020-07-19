Протест комбатантов стал трибуной для пиара оппозиционных партий (ФОТО)

Протест комбатантов стал трибуной для пиара оппозиционных партий (ФОТО)

На воскресный протест комбатантов пришли многие представители оппозиции, которые решили использовать сегодняшнее действо для политического пиара. В частности, акцию открыто поддержали «Про-Молдова», возглавляемая фином Плахотнюка Андрианом Канду, партия Андрея Нэстасе и другие. На протест пришли и депутаты ПДС, которые заявили, что будут следить за действиями полиции.

Присутствуют и представители партии «Шор», а также движения «Униря». Как пишет politics.md, за час акции его участники скандировали только политические лозунги, требуя отставки правительства и президента. Некоторые выступили за объединение с Румынией. И это несмотря на то, что изначально было объявлено, что организаторы и участники протеста потребуют предоставить дополнительные социальные права ветеранам и комбатантам.

Ранее, отмечает источник, пресса писала, что акция протеста организована и финансируется «Про-Молдова» и «Шор».

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