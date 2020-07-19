Протест комбатантов стал трибуной для пиара оппозиционных партий (ФОТО)

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На воскресный протест комбатантов пришли многие представители оппозиции, которые решили использовать сегодняшнее действо для политического пиара. В частности, акцию открыто поддержали «Про-Молдова», возглавляемая фином Плахотнюка Андрианом Канду, партия Андрея Нэстасе и другие. На протест пришли и депутаты ПДС, которые заявили, что будут следить за действиями полиции.

Присутствуют и представители партии «Шор», а также движения «Униря». Как пишет politics.md, за час акции его участники скандировали только политические лозунги, требуя отставки правительства и президента. Некоторые выступили за объединение с Румынией. И это несмотря на то, что изначально было объявлено, что организаторы и участники протеста потребуют предоставить дополнительные социальные права ветеранам и комбатантам.

Ранее, отмечает источник, пресса писала, что акция протеста организована и финансируется «Про-Молдова» и «Шор».