Протаранил авто: мужчина получил 15 лет тюрьмы за покушение на убийство экс-супруги и ребёнка

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Максимальное наказание в виде лишения свободы на 15 лет и 60 дней получил мужчина, умышленно протаранивший машину, в которой находились его бывшая жена и ребёнок.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, суд признал его виновным по двум пунктам обвинения: “покушение на убийство” и “управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения”. Кроме того, суд лишил его права управления транспортными средствами, а также обязал выплатить потерпевшей стороне ущерб в размере более 1,7 млн леев, плюс около 10 тыс. леев судебных издержек.

Инцидент произошёл 31 декабря 2019 года в селе Фэгурень Страшенского района. Бывшая супруга и ребёнок подсудимого направлялись в Кишинёв вместе с родственником, чтобы отпраздновать там Новый год. Узнав об этом, подсудимый поехал вслед за ними. На трассе R-1 Унгены-Кишинёв мужчина врезался в автомобиль, в котором находились бывшая жена и ребёнок. Транспортное средство вылетело с трассы и перевернулось. Однако мужчина не оказал помощь пострадавшим и покинул место ДТП. Тест показал, что концентрация алкоголя в его крови составляла 0,68 мг/л. Это означает, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время допроса мужчина признал свою вину, но не сознался, что действовал умышленно. В результате аварии пострадавшие получили серьёзные травмы. 35-летняя женщина оказалась в инвалидной коляске. Обвиняемый находился под домашним арестом, а недавно он перерезал свой GPS-браслет и пытался сбежать. Приговор не окончательный. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.