Просто захотелось покататься: житель столицы угнал машину (ВИДЕО)

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На прошлой неделе в полицию обратился мужчина и сообщил, что из его гаража в Сынджере был угнан автомобиль Skoda.

Пострадавший рассказал, что вечером припарковал авто в гараже, а утром машину не обнаружил на месте.

В результате предпринятых полицией мер транспортное средство нашли на одной из улиц пригорода. Вскоре был задержан 28-летний подозреваемый, житель столицы. Мужчина рассказал, что угнал машину, чтобы покататься.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф до 67 500 леев или лишение свободы сроком от 1 года до 3 лет.

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