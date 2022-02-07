Просрочка и не только: НАБПП изъяло несколько партий несоответствующей продукции (ФОТО)

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Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) провели плановые проверки в розничных торговых сетях Кишинёва.

По итогам проверок в ряде мест были выявлены следующие несоответствия:

отсутствие разрешения на фасовку пищевых продуктов;

использование обманных коммерческих приёмов (при закупке акционной продукции обнаружена разница в цене на полке и в счёте);

неправильная фасовка продукции (взвешивание с упаковкой);

продовольственные товары с истёкшим сроком годности или изменённой датой изготовления;

отсутствие информации на государственном языке;

неправильная маркировка пищевых продуктов;

отсутствие ценников и пр.

На имена ответственных лиц были составлены протоколы по выявленным несоответствиям. Ненадлежащие продукты были изъяты из продажи.

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