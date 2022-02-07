Просрочка и не только: НАБПП изъяло несколько партий несоответствующей продукции (ФОТО)

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) провели плановые проверки в розничных торговых сетях Кишинёва.
По итогам проверок в ряде мест были выявлены следующие несоответствия:
- отсутствие разрешения на фасовку пищевых продуктов;
- использование обманных коммерческих приёмов (при закупке акционной продукции обнаружена разница в цене на полке и в счёте);
- неправильная фасовка продукции (взвешивание с упаковкой);
- продовольственные товары с истёкшим сроком годности или изменённой датой изготовления;
- отсутствие информации на государственном языке;
- неправильная маркировка пищевых продуктов;
- отсутствие ценников и пр.
На имена ответственных лиц были составлены протоколы по выявленным несоответствиям. Ненадлежащие продукты были изъяты из продажи.
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