Просрочка и не только: НАБПП изъяло несколько партий несоответствующей продукции (ФОТО)

Просрочка и не только: НАБПП изъяло несколько партий несоответствующей продукции (ФОТО)

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) провели плановые проверки в розничных торговых сетях Кишинёва.

По итогам проверок в ряде мест были выявлены следующие несоответствия:

  • отсутствие разрешения на фасовку пищевых продуктов;
  • использование обманных коммерческих приёмов (при закупке акционной продукции обнаружена разница в цене на полке и в счёте);
  • неправильная фасовка продукции (взвешивание с упаковкой);
  • продовольственные товары с истёкшим сроком годности или изменённой датой изготовления;
  • отсутствие информации на государственном языке;
  • неправильная маркировка пищевых продуктов;
  • отсутствие ценников и пр.

На имена ответственных лиц были составлены протоколы по выявленным несоответствиям. Ненадлежащие продукты были изъяты из продажи.

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