“Прославились” в Италии: двое молдаван напились и устроили драку с поножовщиной посреди улицы

“Прославились” в Италии: двое молдаван напились и устроили драку с поножовщиной посреди улицы

49-летний гражданин Молдовы был госпитализирован после того, как его ударил ножом 42-летний соотечественник. Инцидент произошёл посреди улицы в итальянском городе Фиденца.  

Как пишет местная пресса, молдаване работают вместе. Скандал начался в доме, где они живут, после чего они вышли на улицу. В результате драки 42-летний мужчина получил травмы, а 49-летнего госпитализировали с ножевым ранением, пишет unimedia.info.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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