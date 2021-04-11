“Прославились” в Италии: двое молдаван напились и устроили драку с поножовщиной посреди улицы

Как пишет местная пресса, молдаване работают вместе. Скандал начался в доме, где они живут, после чего они вышли на улицу. В результате драки 42-летний мужчина получил травмы, а 49-летнего госпитализировали с ножевым ранением, пишет unimedia.info.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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