“Прославилась” в Италии: жительница Молдовы вербовала людей в трудовое рабство

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45-летнюю молдаванку накануне арестовали в Милане.

Женщина работала в Италии сиделкой около трёх лет, из которых полтора года находилась в международном розыске. Как пишет cotidianul.md со ссылкой на местную прессу, с 2013 по 2016 годы гражданка завербовала несколько соотечественников для осуществления трудовой деятельности в этой стране, а затем эксплуатировала их, применяя физическое и психологическое давление.

Подозреваемую ожидает экстрадиция в Молдову.

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