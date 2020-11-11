Просят у граждан деньги, а на самом деле…Цырдя рассказал о доходах депутатов Санду за счёт сети Сороса

Просят у граждан деньги, а на самом деле…Цырдя рассказал о доходах депутатов Санду за счёт сети Сороса

За два года депутаты ПДС официально получили почти 9 миллионов леев от Фонда имени Конрада Аденауэра, Фонда “Сорос-Молдова” и других НПО, связанных этой сетью. Реальная же цифра в 5-6 раз больше. Об этом на пресс-конференции заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя. Социалист обратил внимание на то, что, несмотря на столь солидные доходы, партия “Действие и солидарность” не стесняется просить пожертвования у граждан на содержание формирования. 

– Поэтому, когда граждане спешат им давать деньги, хочу вас попросить оставить эти средства для ваших детей, отцов, матерей, пенсионеров и так далее. Они получили 9 миллионов, согласно официальной декларации. На самом деле легко умножайте на 5-6, – сказал он. 

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