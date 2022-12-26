Просят обувь, апельсины и торт к Новому году: молдавский Дед Мороз получил тысячи писем от детей

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В Академию Моша Крэчуна мешками приходит корреспонденция со всей республики. Дедушка старается прочитать все послания детей.

– В этом году я была послушной и прошу тебя исполнить моё желание. Пусть семья будет здорова, а для сестры прошу пенал и блокнот, – зачитывает одно из посланий Мош Крэчун.

Это лишь одно из восьми тысяч пожеланий, которые пришли. Многие письма ещё в пути.

Отправить послание можно даже без марки. Мош Крэчун его всё равно получит, главное отнести письмо в любое почтовое отделение и не забыть указать обратный адрес, передаёт mir24.tv.

Разобрать и прочитать письма Мошу Крэчуну помогают волонтёры – люди разного возраста и профессий. Среди них и пенсионер Тудор Ротарь.

– Если делаешь добро – оно непременно вернётся, поэтому я решил проводить время с пользой. Это и для меня большой подарок, я чувствую, что нужен здесь, – рассказал он.

В числе помощников Моша Крэчуна – студенты и школьники. За день сортируют сотни писем. По ячейкам распределяют районы, откуда пришла корреспонденция.

– Сначала меня попросила прийти на помощь классный руководитель, но когда я прочитала пару писем деток, решила постоянно помогать Мошу Крэчуну. Это очень трогательно, – поделилась волонтер Милена Топоровски.

В письмах есть просьбы, которые не оставят равнодушными.

– У нуждающихся, особенных детей очень простые просьбы. Они просят обувь, апельсины, торт к Новому году. Есть письма, где ребенок для себя не просит, а пишет, что сосед болеет и просит приехать к нему, – рассказал основатель благотворительной организации Салават Жданов.

Академия будет принимать письма до тех пор, пока не ответят на последнее пожелание. Письма молдавскому дедушке приходят даже из-за границы.

– Вот это письмо из Китая пришло одним из первых – дети просят Моша Крэчуна найти им друзей в Молдове. Есть письма из России, Польши и других стран, – отметила волонтёр Татьяна Рошка.

Подарки от Моша Крэчуна дети будут получать в течение всего года. Исполнить желание ребенка могут и простые люди. Достаточно выбрать письмо и осуществить детскую мечту.

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