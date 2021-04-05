Прошлогодний пожар в филармонии: трое экс-сотрудников на скамье подсудимых

Прошлогодний пожар в филармонии: трое экс-сотрудников на скамье подсудимых

Трое бывших сотрудников Национальной филармонии имени Сергея Лункевича проходят по делу о нарушении правил пожарной безопасности. Обвинительное заключение отправлено в суд.

Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года главный инженер и инженер по охране труда в филармонии дали указание старшему технику и его помощнику разрезать стальные трубы. Как удалось установить, во время работ допускался контакт раскалённых стальных частиц с легковоспламеняющимися материалами, в результате чего произошло возгорание.

Таким образом, согласно заключению судебной экспертизы, к инциденту в здании привело несоблюдение правил пожарной безопасности. Подсудимые находятся под следствием, им грозит крупный штраф или до 2 лет тюрьмы.

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