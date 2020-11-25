Прошлись по «зелёному коридору»

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О том, как предлагают обновить одну из основных дорог Кишинёва

Кишинёвские власти хотят модернизировать столичную улицу 31 Августа таким образом, чтобы пешеходов и велосипедистов уравнять в правах с владельцами машин. 20 ноября проект реновации этой центральной дорожной артерии был вынесен на публичное обсуждение.

Не похвалы ради

Презентация проектной документации обновления улицы 31 Августа 1989 года состоялась в претуре сектора Центр. К сожалению, на обсуждение пришли не более двух десятков человек. Местную власть представляли от силы три чиновника. Но на слушании было несколько гражданских активистов, которых интересовало, насколько при проектировании были учтены интересы пешеходов и велосипедистов.

Начальник управления архитектуры сектора Центр Анатолий Прикоп, модерировавший мероприятие, призвал участников высказывать своё мнение, а также замечания, предложения и, пока есть время, внести в эскизы изменения.

– Проект реновации улицы 31 Августа представлен на публичное обсуждение не для того, чтобы услышать похвалу и одобрение, а чтобы заинтересованные в его реализации горожане, гражданские активисты высказали побольше замечаний и критики авторам, что позволит в отведённое для разработки проектной документации время внести необходимые поправки, – отметил А. Прикоп.

Как выяснила «АиФ в Молдове», реновация улицы 31 Августа будет проведена в рамках второго пакета проекта Chişinău – drumuri urbane («Кишинёв – городские дороги»), финансируемого ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и специальным Фондом зелёной энергии ЕБРР. Работы были осуществлены проектным бюро «La Miez» SRL при финансовой поддержке Green City Lab и ПРО ООН в Молдове.

Ремонт улицы 31 Августа будет проведён в рамках второго пакета проекта Chişinău – drumuri urbane («Кишинёв – городские дороги»), финансируемого ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и специальным Фондом зелёной энергии ЕБРР.

Глазами архитекторов

Как рассказал один из авторов, архитектор проектного бюро «La Miez» SRL Андрей Ватаманюк, проект реабилитации улицы 31 Августа 1989 г. был разработан в 2014 году ПИ Chişinăuproiect, но за минувшие шесть лет многое изменилось, поэтому нужно было его актуализировать.

– Благодаря подоспевшему финансированию у муниципия появилась возможность обновить проект, – рассказал А. Ватаманюк. – Перед нами была поставлена задача предложить кишинёвцам улицу, на которой приоритет будет у пешеходов и велосипедистов. Конечной целью проекта должен стать эскиз, который позволил бы нам иметь, насколько это возможно, широкие тротуары, велосипедную дорожку, проезжую часть, по которой свободно будут проезжать спецтехника, частный и служебный транспорт, учитывая расположение на данной улице большого количества офисов. Также была поставлена задача организовать как можно больше парковочных мест в зонах расположения госучреждений – школ, детских садов, больниц – для обеспечения их нормального функционирования.

Архитектор рассказал, что в первом варианте проекта 31 Августа была отнесена к категории улиц районного значения. Однако авторы проекта, проведя в июне-июле некоторые замеры, определили интенсивность движения транспорта по этой городской артерии. Для дорог районного значения пропускная способность составляет 300 машин в час, а де-факто по 31 Августа проезжало 200 транспортных единиц за этот отрезок времени. Исходя из этого аргумента, в июле 2020 года муниципальный совет Кишинёва поменял категорию данной улицы с районной на местного значения.

– Изменение категории улицы не отразится на движении в историческом центре города: предлагается сохранить две полосы для транспорта, но они будут уже, чем сегодняшние – не 7, а 5,5 метра, – ознакомил с деталями проекта архитектор Ватаманюк. – Мы не изменяем структуру движения, но, сужая проезжую часть, обеспечиваем возможность организации велосипедных дорожек и более приличных тротуаров для пешеходов. Мы также картографировали все деревья на 31 Августа, насчитав их более 600. С десяток деревьев придётся срубить, так как они в плохом состоянии. В среднем расстояние между деревьями от 9 до 14 метров. На территориях, где нет зелёных насаждений, разместятся парковочные места, расположенные параллельно проезжей части.

Как стало известно из презентации, велодорожка спроектирована мигрирующей: то рядом с тротуаром, то – с проезжей частью. Получилось так из-за деревьев, которые в некоторых местах мешают продолжению велодорожки вдоль тротуара. Перекрёстки будут обеспечены более низкими по уровню пешеходными переходами, светофорами и изгибами тротуаров. По запросу ПРО ООН Mолдова планируется предусмотреть и до десяти парковочных мест с зарядными устройствами для электромашин.

Модернизировано будет и освещение – на смену нынешним затратным лампам придут LED. Будет установлена современная электронная система управления, позволяющая при необходимости освещать отдельные участки или убавлять на них свет, при этом экономить электроэнергию.

Не разошлись на велодорожке

Представителей гражданского общества проект не совсем устроил. Много замечаний было высказано по поводу организации движения велосипедов с предоставлением приоритета автомобилистам.

Присутствовавший на обсуждении гражданский активист Родион Гаврилой отметил, что для него велосипед – это не развлечение и не спорт, а городской транспорт, на котором он ежедневно передвигается, и вариант обустройства велодорожек на улице 31 Августа его не вполне устраивает.

– Из отрицательных моментов я бы назвал несколько: узость велодорожек – их ширина предусмотрена в 1 метр; дорожки планируют на одном уровне с тротуарами; проект не предусматривает парковки для велосипедов; велосипедист вынужден будет сойти с велосипеда, чтобы пересечь перекрёсток, – перечислил Р. Гаврилой. – Название «зелёный коридор» – это метафора. На самом деле будет курсировать больше машин, загрязняя атмосферу вредными для здоровья людей газами.

Участник проекта Green City Lab гражданский активист Евгений Каменщик предложил одну из двух полос для машин на ул. 31 Августа отдать под велодорожку.

– Я считаю, что технически это возможно сделать, и тогда вместо велодорожки шириной в 1 метр у нас будет полутораметровая в одном направлении. Если для движения автотранспорта останется одна полоса, улицу можно будет назвать «зелёным коридором». Также можно было бы организовать велодорожку в обратном направлении на отрезке улицы 31 Августа (от ул. Пушкина до ул. Бэнулеску-Бодони), где курсируют троллейбусы, перенаправив их либо на ул. Букурешть, либо на ул. Матеевича. Это технически тоже возможно, потому что у нас там только одна остановка общественного транспорта. Тогда будет удобно и велосипедистам, и пешеходам, так как тротуар станет шире. Если и это невозможно сделать, есть второе предложение: установить знаки, запрещающие пересекать улицу или заезжать на неё всем, кроме экстренных служб и тех, кто там живёт или работает. Это поможет снизить поток машин.

Руководитель Центра политик, инициатив и исследований Platforma Виталий Спринчанэ заметил, что во всём мире сужаются проезжие части, выводятся машины с главных улиц, а у нас организуют две полосы, чтобы обеспечить нормальное движение автомобилей.

– Я не вижу этот проект как ещё один шаг к расширению пешеходных зон в городе. Велодорожка на ул. 31 Августа будет организована для профессионалов, а не стимулировать граждан пересесть на велосипед, чтобы он стал массовым транспортом, – отметил В. Спринчанэ.

В то время как гражданские активисты ратуют за ограничение движения машин и развитие пешеходных зон, автовладельцы возмущаются, что в городе становится всё меньше и меньше парковочных мест. Понятно, что всем сразу не угодить, но консенсус найти необходимо. Проектировщикам важно использовать оставшееся для разработки документации время, чтобы максимально удовлетворить интересы всех участников дорожного движения.

Комментарий

Новое видение

Ион Чебан, мэр Кишинёва:

– Этот проект представляет собой новое видение развития уличной инфраструктуры в центре столицы. Над ним работала команда профессионалов. Улица будет выглядеть по-другому. Многое будет модернизировано, дорожное движение облегчится за счёт расширения проезжей части. Будет установлена новая уличная мебель, тротуар выложен плиткой. Мы решили изменить проект, чтобы создать жителям Кишинёва современные комфортные условия для жизни.

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С историческим контекстом

Местные власти планируют изменить категорию улицы 31 Августа 1989 года – сделать её из приоритетной для автомобилей равнозначной для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев. Чтобы в конечном итоге город получил улицу с умеренным и хорошо регулируемым движением, ориентированную на пешеходов и велосипедистов, связывающую парки Valea Trandafirilor, Valea Morilor и Дендрарий, соответствующую типу Green Way («зелёный коридор»), улицу с организованными парковками, с инфраструктурой, сохраняющей имеющуюся растительность, где соблюдался бы исторический контекст.

Любовь Чегаровская