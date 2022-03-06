Прощёное воскресенье-2022: значение праздника, зачем нужно просить прощения

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Прощёное воскресенье в 2022 году выпадает на 6 марта. В этот день православные просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой и совестью.

Прощёное воскресенье отмечается накануне Великого поста в последний день Масленицы (в богослужебных книгах этот период называется Сырной седмицей). Наряду с другими церковными праздниками Прощёное воскресенье ежегодно выпадает на разные даты.

Это особый день для верующих. Днём, после литургии, священники меняют облачения с белых на траурные чёрные. Меняются покрывала в алтаре на престол и жертвенник, а также алтарная завеса. Вечерняя служба совершается при выключенном свете.

За ней следует специальный чин. Верующие подходят сначала к священнику, а потом друг к другу со словами: «Прости меня!». Ответ такой: «Бог простит, и меня прости!».

Точно так же в течение всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых. Священники советуют делать это устно, чтобы просьба была максимально искренней.

Традиции и приметы

Верующие просят прощения, чтобы приступить к посту с чистой душой, а также с чистым сердцем встретить Пасху — день Воскресения Иисуса Христа.

В первые века христианства традиции примирения перед началом Великого поста не было. Она пошла от монахов, живших в Палестине в IV—V столетиях. На время многодневного говения они уходили в пустыню, где проводили время в одиночестве, молились и размышляли о Боге. Только по воскресеньям они собирались вместе на литургию. Однако приходили далеко не все, ведь пустыня полна опасностей. Зная, что встреча могла оказаться для кого-то последней, монахи просили прощения друг у друга перед разлукой.

Со временем эта традиция прижилась и в других храмах. Сейчас её чтут порой даже далекие от религии люди.

Прощёное воскресенье выпадает на последний день Масленицы, считается, что её нужно проводить хорошо. В этот день принято собираться за праздничным столом, причем обязательно с блинами.

Считается плохой приметой не простить кого-то в этот день или сквернословить. Издавна люди верили, что такого человека в наступившем году ожидают беды.

Также в этот день запрещено думать о плохом, жаловаться, раздражаться, вступать в конфликты, завязывать ссоры. Нельзя пить алкоголь и заниматься тяжелой работой.

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