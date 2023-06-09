Прощай, Содружество!

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Об инициировании процедуры вывода Молдовы из СНГ и возможных последствиях

Любовь Чегаровская, info@aif.md

Со дня прихода к власти правящая партия избегала всякого сотрудничества в рамках Содружества независимых государств (СНГ), отказываясь от участия в совместных встречах и форумах, а с началом войны на Украине и вовсе активно стала выступать за выход из этого союза и денонсацию ранее подписанных двусторонних соглашений.

Кстати

Содружество независимых государств было основано 8 декабря 1991 года по Учредительному договору, подписанному президентами Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. Молдова ратифицировала соответствующее соглашение 8 апреля 1994 года. В 2009 году РМ председательствовала в СНГ, и тогда в Кишинёве прошёл саммит глав государств и правительств.

«МИР» – не нашему дому

Почти год назад, после того как Республике Молдова присвоили статус страны-кандидата в члены Европейского союза, президент Майя Санду предупредила, что по мере продвижения по европейскому пути выход РМ из СНГ неизбежен. И вот 19 апреля 2023 года молдавское правительство денонсировало Соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления деятельности Межгосударственной телерадиокомпании «МИР», которое было подписано странами-участницами СНГ в Ашхабаде в 1993 году. А 11 мая и парламентское большинство голосами 56 депутатов фракции PAS ратифицировало денонсирование данного соглашения.

Ещё 4 апреля пресс-секретарь премьер-министра Даниел Водэ заявил, что Республика Молдова не намерена больше платить взносы телерадиокомпании «МИР» и «не потратит ни одного лея из денег налогоплательщиков на пропаганду и дезинформацию».

Мы не должны забывать, что в России находятся десятки тысяч молдавских граждан, права и интересы которых наше государство обязано защищать. С возможным выходом из Межпарламентской ассамблеи СНГ эти граждане будут брошены практически на произвол судьбы.

Это только первый шаг

На минувшей неделе, 15 мая, брифинг для прессы созвал председатель парламента Игорь Гросу. Он заявил, что власти намерены инициировать процедуру выхода Республики Молдова из Парламентской ассамблеи СНГ, мотивируя тем, что членство не помогло решить острые проблемы нашей страны.

– После многих обсуждений с нашими гражданами во время выездов в территории, по результатам дискуссий в рамках парламентской фракции партии «Действие и солидарность», а также консультаций с президентом Майей Санду и представителями правительства сообщаю, что мы приняли решение инициировать процедуру выхода Республики Молдова из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ, – заявил спикер И. Гросу. – Спустя 30 лет стало совершенно ясно, что присутствие Республики Молдова в структурах СНГ не помогло нам решить приднестровский конфликт, вывести российскую армию с территории РМ, не защитило от экономических эмбарго в самые сложные времена. Нахождение в СНГ не защитило нас от энергетического шантажа посреди зимы, угроз и официальных заявлений, враждебных независимости и суверенитету РМ… Выход из Соглашения о межпарламентской ассамблее СНГ – это первый шаг. На уровне правительства и парламента мы оцениваем и другие шаги.

По словам И. Гросу, на очередном заседании постоянного аппарата парламента будет внесено предложение, чтобы премьер-министр Дорин Речан подготовил законодательную инициативу о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ от 17.03.1998 года.

Уже в среду, 17 мая, на заседании правительства премьер-министр Дорин Речан, отметив, что у Республики Молдова со странами-участниками СНГ подписано около 400 соглашений, призвал всех глав министерств провести инвентаризацию этих документов для дальнейшей денонсации бесполезных. Он также заявил, что членство в СНГ не принесло Молдове много пользы.

– К сожалению, СНГ не много дало Молдове. Мы не смогли решить приднестровский конфликт, до сих пор в Республике Молдова российская армия, мы не были защищены от эмбарго, у нас были неопределённости в энергетической системе, – повторил практически слово в слово доводы в пользу денонсации соглашений глава кабмина. – Ожидается, что правительство проведёт более углублённый анализ в этой области.

Министр внутренних дел Анна Ревенко уже готова была на заседании правительства 17 мая объявить, что МВД намерено денонсировать 10 соглашений, подписанных в рамках СНГ, которые, как она заверила, не принесли никаких результатов. После заседания кабинета министров, на брифинге для прессы, министр заявила, что руководимое ею госведомство выступило с инициативой в первую очередь денонсировать Соглашение об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств СНГ, подписанное в Москве 12 апреля 1996 года.

– Таким образом Министерство внутренних дел декларирует начало процесса денонсации соглашений, которые были ранее заключены, – объявила А. Ревенко. – По результатам проведённой инвентаризации было установлено, что МВД заключило 39 соглашений в рамках СНГ. После тщательного анализа как с точки зрения возможностей, перспектив, а также рисков, которые несут эти соглашения, в случае если они будут действительны для РМ, мы констатировали, что 10 из общего числа – стерильны, считаются неуместными, поэтому мы инициировали процесс их денонсации. На прошедшем заседании правительства мы представили первое денонсируемое соглашение, на следующем объявим и об остальных девяти. Они касаются многих областей деятельности МВД – о пограничных войсках, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и ряд других. Причиной денонсации Соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств СНГ является отсутствие границ с СНГ после выхода Украины из Сообщества.

Также 17 мая правительство объявило о денонсации Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ от 20 марта 1992 года (это соглашение устанавливало режим перехода от социалистического товарообмена к основанному на рыночных механизмах).

Не надо решать за народ

Парламентская оппозиция не поддерживает решения и действия правящей партии и категорически осудила заявление председателя парламента и других лидеров PAS о начале выхода Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ, отмечая, что все «они не имеют мандата на геополитические эксперименты, раскалывающие общество». «Республика Молдова не выживет без сохранения своего полноправного членства в Содружестве независимых государств без укрепления политических, экономических, социальных и духовных связей со странами евразийского пространства – без всего того, что было наработано в течение последних десятилетий, в том числе при непосредственном участии представителей партий, входящих в Блок коммунистов и социалистов. Принимать решение об изменении конституционных принципов суверенитета и нейтралитета страны, выходе из СНГ или любой иной смене геополитического статус-кво Республики Молдова можно только на основе всенародного референдума. Президент Майя Санду и PAS, даже имеющие парламентское большинство, не имеют права принимать такие решения за весь народ Молдовы», – говорится в заявлении ПСРМ. Политформирование объявило о намерении начать всенародную кампанию за сохранение членства Республики Молдова в СНГ.

Инструмент раскола общества

Негативные последствия в случае выхода нашей страны из МПА СНГ и денонсации соглашений в рамках Содружества видит и политолог, директор Intellect Group Ян Лисневский. Он считает, что данное решение власти окажет негативное влияние на экономику, на многие важные для Молдовы сферы, в том числе на сельское хозяйство. Пострадают и граждане Молдовы, работающие на территории РФ.

«Я думаю, что наша власть должна сосредоточиться на обеспечении экономической стабильности, а не на геополитике. К сожалению, у кишинёвской власти другие приоритеты, и решение об инициировании процедуры выхода Молдовы из МПА СНГ вновь станет инструментом раскола нашего общества. Мы не должны забывать, что в России находятся десятки тысяч молдавских граждан, права и интересы которых наше государство обязано защищать. С возможным выходом из Межпарламентской ассамблеи СНГ эти граждане будут брошены практически на произвол судьбы. Поэтому в результате этого решения наших правителей возникнет ещё больше проблем. Им следовало бы сначала проанализировать последствия и принять альтернативные меры», – высказал своё мнение Я. Лисневский для noi.md.

О необходимости предпринять альтернативные меры, чтобы избежать проблем, говорит и экс-вице-председатель парламента Александр Слюсарь. По его словам, Молдова заинтересована в том, чтобы развивать отношения с такими странами, входящими в состав СНГ, как Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и ряд других, с которыми нужно заключить двусторонние соглашения. А когда почва для выхода будет подготовлена, тогда и заявлять о денонсации соглашений в рамках СНГ.

Комментарий

Истончение связей

Сергей Манастырлы, директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balcan-Centre:

– Денонсация молдавской стороной соглашений с СНГ представляет собой целенаправленный результат тех действий, что были начаты Кишинёвом ещё осенью 2021 года. Курс на разрушение молдавско-российских отношений был заложен ещё тогда, и сейчас молдавская власть занимается его успешной реализацией. Положительных изменений от этого Молдове не будет, разумеется, никаких. А вот возможные экономические санкции со стороны Москвы, по задумке авторов курса, как раз наоборот ещё сильнее истончат связи двух стран.