Просчитать засуху

Просчитать засуху

О том, какие убытки понесли фермеры Молдовы

В прошлом году сельхозпроизводителям казалось, что хуже погоды для сельского хозяйства быть не может – длительная жара, ливни, град. Было ощущение, что все проявления стихии обрушились на молдавскую землю. Но пришёл 2020-й, неся с собой гидрологическую засуху и новые испытания. Подсчитывать убытки всегда больно и обидно.

 

Как лучше – не угадать

Ещё в начале сельскохозяйственного года было ясно, что достойного урожая не будет, но всё-таки оставалась надежда, что хоть лето порадует дождями. Чуда не случилось, пострадала вся Молдова – в частности её южные регионы.

Как уточнил председатель колхоза «Победа» (с. Копчак, Чадыр-Лунгский р-н), председатель Комиссии по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Народного собрания Гагаузии Николай Драган, в среднем по автономии первая группа хлебов дала около 14 центнеров с гектара, а в хорошие годы средняя урожайность колебалась на уровне 40 ц/га. Ущерб колоссальный, некоторые сельхозпроизводители не получили ни одного килограмма зерна. В среднем подсолнечника убрано около 7 ц/га, кукурузы практически нет, виноград уродил примерно на 40 – 50% от уровня прошлого года. Прошедшие после длительной засухи дожди желаемого результата не принесли, а обрушились страшной стихией, разрушая крестьянские подворья. Земля не успела пропитаться влагой, вода ушла. Сев озимых многие фермеры производят на свой страх и риск.

– Для того чтобы земля на самом деле пропиталась, необходим тихий дождь на 3–4 дня с количеством осадков 60 – 70 мм/ м², – уточняет Николай Драган. – У нас в колхозе средняя урожайность пшеницы составила около 20 центнеров с гектара. Влага сохранилась благодаря тому, что мы вспахиваем наши поля. Те, кто осуществляют только дискование, оказались в проигрыше. Но на самом деле никогда не угадаешь, как лучше.

Приходится констатировать, что этот год был нестандартным и далеко не самым лучшим для виноградарства. В Молдове такого не было даже в неблагополучном 1947 году.

Сад саду – рознь

После апрельских заморозков свои прогнозы представили и садоводы. По большому счёту они оправдались. В значительной мере пострадали абрикосы. Но каждый случай надо рассматривать отдельно. Некоторые производители успели спасти урожай, используя, к примеру, дедовский метод – разводили костры и защищали деревья дымовой завесой. Есть и более современные технологии, но чтобы подготовиться к таким мерам, необходимо владеть информацией о прогнозе погоды. Риски есть всегда, но их можно минимизировать.

Как уточнил специалист по маркетингу Ассоциации производителей и экспортёров фруктов Moldova Fruct Адриан Кожокару, ситуация с яблоками в целом не такая плохая, как могла быть, но спад в производстве ощутим. От максимального уровня собрано урожая на 25% – 30% меньше, а по сравнению с прошлым годом
– примерно на 20%.

– Есть фермеры, которые понесли большие убытки. Причиной стало множество факторов, – уточняет Адриан Кожокару. – Это очередной урок, который подтверждает, что нам следует осваивать новые суперинтенсивные технологии с обязательным покрытием сада противоградовой сеткой. Очень сильно влияет на качество урожая засуха, особенно у производителей, не имеющих ирригационных систем и доступа к воде. Там, где для деревьев предусмотрены все виды защиты, яблоки выглядят очень даже презентабельно – это фрукты премиум-класса.

 

«Молдову» – на спирт

В незавидном положении снова оказались виноградари. Если говорить о ситуации в целом, то урожай винограда, как и его качество, значительно хуже, чем в прошлом году. Как утверждает председатель Национальной ассоциации производителей и экспортёров винограда Георгий Габерь, есть отличные орошаемые плантации столовых сортов, где получили около 40 тонн с гектара, но в общей доле они занимают мизерный процент.

Проблема наших виноградарей ещё и в том, что они оставляют на кустах слишком много гроздей, а в засушливый год это более выраженно влияет на размер ягод. У винограда «Молдова», который в структуре столовых сортов занимает около 80%, очень мелкие ягоды, а покупателей из-за границы не интересует, были у нас дожди или нет. За этот сорт в текущем году, в зависимости от качества, платили от 6 до 12 леев за килограмм. Ту часть, которую не принял рынок, закупают винзаводы для производства спирта. В прошлом году цена составила 1–2 лея за килограмм. Один лей – это как раз плата за уборку.

Виноград технических сортов в успешных хозяйствах собрали на уровне 6 – 12 тонн с гектара. Для этого года – неплохой результат. На старых плантациях убрано около одной тонны плодов с гектара. Содержание сусла тоже ниже, чем обычно, – на уровне 40% – 50% вместо традиционных 65% – 70%.

– К сожалению, приходится констатировать, что этот год был нестандартным и далеко не самым лучшим для виноградарства. В Молдове такого не было даже в неблагополучном 1947 году, – комментирует Георгий Габерь. – В некоторых регионах шли небольшие дожди, но земля не увлажнялась ниже 30 см, а корни винограда находятся на глубине от 40 см от поверхности земли. По моим оценкам, урожай как минимум в два раза ниже, чем в прошлом году.

Старые виноградники, оставшиеся нам в наследство от колхозов и совхозов, погибают. Собственно, они своё уже отжили. Нужно создавать новые плантации – и делать это правильно. Следует использовать засухоустойчивые подвои, изучать новые сорта и технологии. Эти правила касаются садов и растениеводства. Производство сельхозпродукции – это тоже бизнес, причём с очень большими рисками, которые надо просчитывать. Засуха и град не должны быть для нас сюрпризом, к этим явлениям надо готовиться заранее.

 

Комментарий

Цены диктуют посредники

Василий Мырзенко, исполнительный директор Национальной федерации фермеров Молдовы:

– По разным культурам – свой процент потери урожая. При этом цены остаются прежними, их диктуют не производители, а посредники. Ущерб будет ещё подсчитываться. Вопрос с зерновыми уже исчерпан. Там всё ясно: на уборку было потрачено больше, чем выручено за само зерно, не говоря о других затратах. В теплицах, где выращиваются овощи, полив обеспечен, но высокие температуры повлияли на самочувствие растений. К примеру, из-за низкой влажности помидоры подвергались нашествию красного клеща. В прошлом году я собирал томаты даже в ноябре, а в нынешнем к началу октября теплица уже пустая. Так что свежая продукция, в частности овощи, уже через месяц у нас опять будет в большей степени привозная. Начиная с февраля я мог бы возобновить работы в теплицах, но их нужно отапливать, а это дорого. В Румынии фермеры, у которых более тысячи квадратных метров тепличных помидоров, получают приличные субсидии. Украина в этой части тоже обогнала нас лет на
10 – 15. Россия вышла в лидеры по производству пшеницы и не только. Чтобы не отставать, нужно серьёзно заниматься ирригацией, строительством водоёмов для сбора дождевых и талых вод. Для этого надо создать карту грунтовых вод, просчитать, где какие культуры лучше выращивать и т. д. И государство должно в этом серьёзно помогать. Дороги можно достроить через год, а сеять пшеницу надо сегодня.

 

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Надежда на государство

Мария Акбаш, руководитель молочной фабрики и крупнейшей животноводческой фермы на юге страны:

– Для наших животных – это 900 голов – мы сами создаём кормовую базу. В этом году урожай первой группы составил лишь около 10% от запланированного, что касается второй группы, в частности силоса, – это уже катастрофа. Люцерны не было вообще, с кукурузой – такая же история. Мы арендуем 1800 га полей, но почти все корма пришлось закупать на стороне. Наши коровы дают по 30 литров молока в день, им нужны сочные корма, их отсутствие в определённой мере может сказаться на объёме надоев. В прошлом году кукурузу можно было купить по 2,5 – 2,8 лея, в нынешнем уже по 4,5 лея и неизвестно, как будет складываться цена дальше. Нам необходимо 300 тонн кукурузы в год, но нет свободных денег, чтобы её закупить. С другой стороны, такие объёмы негде хранить. Однако у нас замкнутое производство и есть какие-то резервы. Мы закупаем импортную продукцию, но многие просто забивают скот.

Сейчас обсуждается проект субсидирования фермеров, выращивающих КРС, согласно которому на каждую дойную корову и тёлочку до 12 месяцев предполагается субсидия в 7,5 тыс. леев. Если хозяйство племенное, то к этой сумме добавится ещё 50%. Есть надежда, что парламент примет данный документ в текущем году. Государство нам реально помогает. Мы получаем субсидии на племенных животных, на технику, оборудование и т. д. Цены на молоко диктует рынок, мы отталкиваемся от импорта. Если будут произведены обсуждаемые выплаты, то есть шанс, что наша продукция выдержит конкуренцию по цене.

 

Наталья Устюгова

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