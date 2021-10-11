Прорыв в научной дипломатии

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Как связаны наука и глобальное управление человечеством

Созданное учёными и инженерами ядерное оружие вот уже более полувека остаётся в мировой повестке одной из важнейших тем дипломатических переговоров. Швейцария, как нейтральная страна, – эталон стабильности и процветания, делает всё, чтобы наладить мосты между наукой и дипломатией для мира и блага всех жителей Земли.

7-9 октября в дипломатической столице Швейцарии прошёл саммит «Женевского прогностического Центра науки и дипломатии» (GESDA). Корреспондент «АиФ в Молдове» побывала на саммите и узнала, как это касается нашей республики.

Всевидящий Радар

Женева давно известна, как центр глобального управления и центр многосторонности в научной дипломатии. Здесь находится европейская штаб-квартира ООН, а также другие международные организации и академические институты. Не случайно GESDA, основанная правительствами Швейцарии и Женевы два года назад, провела саммит и презентовала свои цели именно в дипломатической столице Конфедерации.

На саммите «Женевский исследовательский центр по науке и дипломатии» состоялась презентация новой глобальной системы – GESDA Science Breakthrough Radar. Она предназначена для выявления передовых достижений научных лабораторий мира в течение следующих 25 лет и в качестве инструмента для разработки политики будущего.

Простыми словами, Radar выявил 216 крупных научных достижений, основанных на коллективной работе ведущих экспертов из швейцарских и мировых научных сообществ.

– Основная идея заключается в том, что мы представляем результаты работы более 500 учёных со всего мира, – заявил председатель правления GESDA Питер Брабек-Летмат. – Это даёт вам представление о том, что на самом деле происходит в ведущих научных лабораториях. Если мы хотим предвидеть дальнейшее развитие человечества, на основе этих достижений нам нужно изучить прогнозы, что будет происходить в будущем. Радар показывает в очень доступной форме, что может быть или будет на горизонте через 5, 10 и 25 лет.

Радар подробно описывает развитие четырёх основных направлении нашей цивилизации: квантовая революция и искусственный интеллект; увеличение населения Земли, каковы границы и пределы устойчивости человека; восстановление экосистем и геоинженерия; и новые способы использования самой научной дипломатии.

Цель GESDA состоит в том, чтобы открыть новые решения для помощи людям во всём мире, особенно тем, кто в них больше всего нуждается. Гендиректор ООН в Женеве Татьяна Валовая, выступая на саммите, напомнила, что в настоящее время только у половины человечества есть доступ к интернету и необходимо делать всё для консолидации усилий и всеобщего развития.

Вместе – от мало до велика

Корреспондент «АиФ в Молдове» поинтересовался у Александра Фазеля, специального представителя Швейцарии по научной дипломатии при ООН в Женеве: «Если GESDA – это швейцарская структура, которая наводит мосты между наукой и дипломатией, и более 4000 учёных уже вовлечены в работу по поиску лучших научных инноваций на благо всей планеты, то каким образом маленькие и бедные страны, будут вовлечены в этот глобальный проект?»

– GESDA отслеживает, что происходит в ведущих научных лабораториях мира, и учёные видят развитие человечества сегодня, в средней и долгосрочной перспективе. Эти знания мы будем распространять по всему миру. Необходимо вместе работать над данными вопросами. Да, Швейцария больше всего представлена в этой коллаборации, но мы нацелены на всеобщее развитие. Почему центр в Женеве? Здесь, итак, ведутся постоянные международные переговоры, где каждый позиционирует интересы своей страны. Нам же необходимо вести беседу в этой безопасной обстановке, где, основываясь на прогнозировании, следует развивать коллективное понимание того, чего мы хотим вместе достичь. И в этом процессе должны быть представители как научного сообщества, так и дипломатической, политической сфер всех стран. Выявленные преимущества науки и техники должны быть доступны каждому на планете. Поэтому наш следующий этап работы – охватить все страны. Некоторые представители дипломатических миссии при ООН в Женеве уже участвуют, некоторые не смогли приехать на саммит. Мы пригласим всех в этот глобальный проект, чтобы изучать данные GESDA Science Breakthrough Radar, предугадывать и разрабатывать то, что можно вместе воплотить, – пояснил Александр Фазель.

Екатерина Кожухарь,

Женева