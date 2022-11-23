Прорыв трубы в подземном переходе у Цирка устранили

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Коммунальная авария на бульваре Ренаштерий Национале, 3, была ликвидирована вчера до полуночи. Первой группе потребителей возобновили теплоснабжение в 22.00. Об этом сообщили в компании “Термоэлектрика”.

По данным ведомства, теплосеть вышла из строя из-за устаревшего трубопровода, срок эксплуатации которого составляет около 47 лет. Бригады рабочих устранили аварию, заменив 8 метров трубопровода диаметром 500 мм. В компании принесли извинения потребителям в связи со случившимся.

Напомним, вчера из подземного перехода у цирка эвакуировали двух человек после того, как там прорвало трубу с горячей водой. Никто не пострадал.

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