Пропавшую жительницу Тирасполя ищут более недели

0

В Тирасполе разыскивают Титаренко Екатерину Александровну 1983 г. р. Женщина вышла из дома 14 июня, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 36 лет, рост 165 см, среднего телосложения. Лицо овальное, брови прямые, глаза светлые. Нос прямой, губы тонкие, волосы рыжие, до плеч.

Особые приметы: на лбу имеется шрам длиной 1,5 см, на животе слева – тёмное родимое пятно диаметром 3 см. На верхней челюсти 1-й зуб слева отсутствует.

Была одета в тёмно-синее гипюровое платье до колен, пишет mvdpmr.org. На правой руке – металлическое коричневое кольцо с камнем того же цвета. Была обута в жёлтые шлёпанцы 36-го размера. При себе имела матерчатую голубую сумку, в которой находился паспорт и две банковские карты.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Екатерины Александровны Титаренко, просят позвонить по телефонам: 102, 0 (533) 7-82-17 или 0 (533) 8-15-29. Конфиденциальность гарантирована.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.