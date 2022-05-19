Пропавшую в Кишинёве 7-летнюю девочку нашли целой и невредимой

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Сотрудники полиции нашли несовершеннолетнюю спустя несколько часов поисков. Девочка была в гостях у подруги.

Напомним, что вчера, 18, мая, 7-летняя девочка не вернулась домой после школы. К её поискам были привлечены правоохранительные органы, волонтёры и добровольцы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Родителей призывают в подобных ситуациях немедленно обращаться в полицию. В случае с детьми каждая минута важна, отмечают правоохранители.

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