Пропавшую в Кишинёве 7-летнюю девочку нашли целой и невредимой

Пропавшую в Кишинёве 7-летнюю девочку нашли целой и невредимой

Сотрудники полиции нашли несовершеннолетнюю спустя несколько часов поисков. Девочка была в гостях у подруги. 

Напомним, что вчера, 18, мая, 7-летняя девочка не вернулась домой после школы. К её поискам были привлечены правоохранительные органы, волонтёры и добровольцы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Родителей призывают в подобных ситуациях немедленно обращаться в полицию. В случае с детьми каждая минута важна, отмечают правоохранители.

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