Пропавшую в январе женщину нашли мёртвой

Пропавшую в январе женщину нашли мёртвой

33-летняя женщина, которая 12 января вышла из дома и не вернулась, была найдена сегодня мёртвой в лесополосе в Бричанах. 

Как сообщает пресс-служба полиции, труп находился на стадии разложения. Видимых следов насилия на теле нет. Точную причину смерти установит экспертиза.

Известно, что женщина жила в родительском доме мужа. На момент исчезновения у неё был 8-месячный ребёнок. Пропавшую тщетно искали с 14 января по сегодняшний день.

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