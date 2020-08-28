Пропавшую в феврале женщину нашли убитой и закопанной. Главный подозреваемый – муж

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57-летний житель села Думбрэвица Сынжерейского района был задержан на 72 часа. Мужчина подозревается в убийстве собственной жены. Тело он закопал в лесу, а правоохранителям сообщил, что женщина пропала.

Мужчина обратился в полицию 25 февраля. Он рассказал, что его 47-летняя супруга ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

В результате проведенных правоохранителями мероприятий труп женщины удалось найти на днях в селе Корнова Унгенского района. Главный подозреваемый – супруг убитой.

На допросе он рассказал, что 23 февраля поссорился с женой. В пылу гнева мужчина ударил супругу топором по голове. От полученной травмы она скончалась.

Тело подозреваемый упаковал в мешок и вывез в Унгены, где закопал. На попечении пары было пятеро детей, двое из которых – несовершеннолетние.

Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина сознался в содеянном. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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