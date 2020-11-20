Пропавшую девочку из Леова нашли целой и невредимой

Пропавшую девочку из Леова нашли целой и невредимой
16-летняя жительница села Яргара Леовского района была найдена накануне целой и невредимой. Согласно оперативной информации, девочка находилась у подружки в селе Малкоч Яловенского района.

Напомним, что её искали с 16 ноября – в тот день она вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Жизни девочки ничего не угрожает, её вернули бабушке, на попечении которой она находится.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md