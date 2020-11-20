Пропавшую девочку из Леова нашли целой и невредимой

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16-летняя жительница села Яргара Леовского района была найдена накануне целой и невредимой. Согласно оперативной информации, девочка находилась у подружки в селе Малкоч Яловенского района.

Напомним, что её искали с 16 ноября – в тот день она вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Жизни девочки ничего не угрожает, её вернули бабушке, на попечении которой она находится.

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