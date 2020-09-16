Пропавший уроженец Авдармы найден мёртвым в лесу

Пропавший уроженец Авдармы найден мёртвым в лесу

Уроженец села Авдарма был найден мертвым в лесу на окраине села Рэзень Яловенского района. Информацию подтвердили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы.

По данным полиции, труп 58-летнего мужчины с ранениями в области головы обнаружили в лесу. Рядом с телом было оружие.

По данному факту открыто уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Напомним, уроженец села Авдарма Павел Ангелов пропал еще в мае этого года.

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