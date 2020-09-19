Пропавшие в Гагаузии девочки-подростки были найдены

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18 сентября работниками ИП Чадыр-Лунги было установлено местонахождение пропавших несколькими днями ранее жительниц села Баурчи: 14-летней Тельпиз Надежды и 15-летней Бабомара Евы.

Девочек нашли живыми и здоровыми, им ничего не угрожает. Подростки были доставлены в инспекторат полиции, где с ними была проведена разъяснительная беседа, после чего они были переданы родителям, пишет upatogagauzia.md.

Напомним, 14 сентября после уроков девочки ушли из школы, но домой не вернулись. Полиция Чадыр-Лунги объявила их в розыск.

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