Пропавшего в Приднестровье пенсионера нашли мёртвым

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По предварительным данным, речь идёт о самоубийстве.

По словам родственников, 70-летний пенсионер, которого разыскивали со второго января, высказывал мысли о самоубийстве. Мужчина недавно перенёс операцию, после которой необходимо было соблюдать строгую диету, а физические нагрузки давались с большим трудом. Для него это оказалось сложным испытанием, поскольку пенсионер привык вести активный образ жизни, пишет mvdpmr.org.

Проводится разбирательство.

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