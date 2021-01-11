Пропавшего в Приднестровье пенсионера нашли мёртвым

Пропавшего в Приднестровье пенсионера нашли мёртвым

По предварительным данным, речь идёт о самоубийстве. 

По словам родственников, 70-летний пенсионер, которого разыскивали со второго января, высказывал мысли о самоубийстве. Мужчина недавно перенёс операцию, после которой необходимо было соблюдать строгую диету, а физические нагрузки давались с большим трудом. Для него это оказалось сложным испытанием, поскольку пенсионер привык вести активный образ жизни, пишет mvdpmr.org.

Проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md