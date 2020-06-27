Пропавшего пенсионера из Григориополя нашли мёртвым в поле

0

Григориопольским РОВД был объявлен в розыск житель села Шипка Алексей Иванович Шевчук 1937 года рождения. С утра 8 июня о его местонахождении было неизвестно.

Утром 26 июня тело Алексея Ивановича было обнаружено на краю пшеничного поля недалеко от села Малаешты. Мужчину опознали.

Как пишет mvdpmr.org, видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.