Пропавшего на прошлой неделе подростка нашли мёртвым на обочине дороги

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15-летний мальчик пропал в пятницу, 25 сентября. Вчера вечером его нашли мёртвым на обочине дороги между сёлами Катранык и Глинжены.

По данным полиции, сообщение о пропаже мальчика поступило только вчера, 30 сентября, подростка сразу объявили в розыск. Правоохранители немедленно инициировали необходимые мероприятия, в которых были задействованы все силовые структуры. Вечером несовершеннолетнего нашли мёртвым.

Причину смерти устанавливает судмедэксперт. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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