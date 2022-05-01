Пропавшего две недели назад мужчину нашли мёртвым в багажнике машины

Пропавшего две недели назад мужчину нашли мёртвым в багажнике машины

Инцидент произошёл вчера в одном из домохозяйств в селе Бык.

31-летний мужчина вместе с гражданской супругой жил в коммуне Бубуечь. 14 апреля он был объявлен в розыск.

Вчера тело гражданина нашли в багажнике авто. Владелец рассказал, что машина стояла в гараже дома с августа прошлого года. Накануне хозяин искал инструменты в гараже и решил заглянуть в багажник, где и обнаружил труп. Мужчина говорит, что не знал умершего и понятия не имеет, как он там оказался.

Следов насильственной смерти на теле нет. Все обстоятельства выясняются.

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