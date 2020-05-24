Пропавшего две недели назад мужчину нашли мертвым

Пропавшего две недели назад мужчину нашли мертвым

39-летний мужчина, который пропал две недели в Приднестровье, был найден утонувшим. Сотрудник Кицканского лесничества обнаружил тело в Днестре со стороны Кицкан напротив пляжа села Суклея.

Спасатели вытащили труп из воды. По приметам удалось опознать пропавшего почти две недели назад мужчину.

Как пишет mvdpmr.org,  компания на берегу реки в Бендерах отмечала день рождения. После изрядной порции спиртных напитков именинник решил искупаться. Мужчина ушёл под воду, далее его унесло течением.

Спасатели напоминают: купание в состоянии алкогольного опьянения даже в оборудованных местах может привести к трагедии.

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