Пропавшего без вести жителя Теленешт нашли мёртвым

Пропавшего без вести жителя Теленешт нашли мёртвым

Житель села Мындрешть, пропавший 8 апреля, накануне вечером был найден мёртвым в песчаном карьере в Теленештах. 

По данным пресс-службы ГИП, тело мужчины нашла местная жительница. По предварительной версии, гражданина убили. В результате следственных мероприятий были идентифицированы и задержаны двое подозреваемых, оба жители Теленешт.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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