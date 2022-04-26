Пропавшего без вести жителя Теленешт нашли мёртвым

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Житель села Мындрешть, пропавший 8 апреля, накануне вечером был найден мёртвым в песчаном карьере в Теленештах.

По данным пресс-службы ГИП, тело мужчины нашла местная жительница. По предварительной версии, гражданина убили. В результате следственных мероприятий были идентифицированы и задержаны двое подозреваемых, оба жители Теленешт.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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