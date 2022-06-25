Пропавшего без вести жителя Слободзеи нашли мёртвым

Пропавшего без вести жителя Слободзеи нашли мёртвым

Напомним, 33-летний мужчина пропал ночью 20 июня на реке Турунчук в селе Незавертайловка.

С момента его исчезновения правоохранители и родные не прекращали поиски. Накануне инспекторы и отец пропавшего мужчины прочёсывали Турунчук, осматривали берега реки вплоть до границы Приднестровья. Вечером в пятницу, когда возвращались обратно, увидели бездыханное тело. Оно лежало в воде на левом берегу Турунчука в Незавертайловке, примерно в трёхстах метрах от места пропажи, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На место выехала следственно-оперативная группа. Причина смерти будет установлена после проведения ряда экспертиз.

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