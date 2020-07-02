Пропавшая в Слободзее пенсионерка нашлась

Пропавшая в Слободзее пенсионерка нашлась

Слободзейским РОВД была объявлена в розыск Валентина Григорьевна Царёва, страдающая болезнью Альцгеймера. С 29 июня о её местонахождении ничего не было известно.

Днём 1 июля родственникам пропавшей позвонили граждане, которые видели женщину, подходящую под ориентировку. Родные сообщили об этом в дежурную часть.

Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили пенсионерку в полях вблизи села Карагаш. Её передали родным, пишет mvdpmr.org. Розыск прекращён.

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