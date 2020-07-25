Пропавшая девочка из Яловен нашлась: она пряталась со своим возлюбленным

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14-летняя девочка из села Цыпала Яловенскогорайона была найдена. Всё это время она находилась в Бельцах вместе со своим 19-летним возлюбленным.

Сейчас с несовершеннолетней работает психолог, она находится вне опасности. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, передаёт zugo.md.

Напомним, что сообщение о пропаже девочки-подростка поступило в полицию 21 июля. Несовершеннолетняя сбежала из дома под покровом ночи, взяв с собой сумку с вещами.

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