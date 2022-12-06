Пропали без вести: в Молдове разыскивают двух подростков

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Полиция разыскивает 17-летнего жителя села Николаевка Оргеевского района, который 22 ноября ушёл из дома в неизвестном направлении, а также 16-летнего жителя села Красноармейского, пропавшего ещё в сентябре.

Приметы первого: рост 1,80 м, был одет в жёлтую куртку, серые спортивные штаны, при себе имел сумку со сменной одеждой. У несовершеннолетнего дефекты речи, а также другие проблемы со здоровьем. Граждан, обладающих информацией о мальчике, просят звонить по телефонам: 112 или 078 325 001.

Приметы второго: рост 1,65 м, худощавое телосложение, был одет в коричневую майку, тёмные джинсы и белые кроссовки. Периодически несовершеннолетнего видели местные жители. Юноша и раньше уходил из дома. Всех, кто обладает информацией о нём, просят звонить по телефонам: 112 или 061 000 601.

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