Пропала около недели назад: разыскивается жительница Окницы (ФОТО)

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32-летняя жительница Окницкого района пропала без вести. Женщина ушла из дома 22 августа, с тех пор о ней нет информации.

Приметы: худощавое телосложение, рост 1.65 м, карие глаза, чёрные волосы длиной до плеч, пишет echipa.md. В день исчезновения была одета в серую футболку с длинными рукавами, чёрные спортивные штаны, на ногах – белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номерам 112 или 0(271) 221 64.

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