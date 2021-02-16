Пропала несколько дней назад: в Яловенах ищут девочку-подростка

Пропала несколько дней назад: в Яловенах ищут девочку-подростка

14-летняя жительница села Резены Яловенского района пропала четыре дня назад. Полиция просит помощи в её поисках.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, длинные чёрные волосы, карие глаза. В день исчезновения на несовершеннолетней были чёрные спортивные штаны, синяя зимняя куртка и белые кроссовки, пишет publika.md.

Всех, кто знает какую-либо информацию по этому поводу, просят обратиться по номерам: 0268-2-22-02 или 0268-2-38-98.

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