Пропала из больницы: в Рышканах ищут пенсионерку

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71-летняя Екатерина Грубляк неделю назад попала в рышканскую больницу с ковидом, а спустя пару дней пропала.

В больнице сообщили, что женщина самовольно покинула медучреждение, однако дома она так и не появилась, пишет esp.md.

Была одета в коричневую дублёнку, чёрные штаны и комнатные тапочки. На голове был ярко-бирюзовый платок. У женщины не было с собой документов. Возможно, пенсионерка потеряла память.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по номерам: 068 484 917 или 112.

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