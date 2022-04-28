Пропала без вести: жительницу Днестровска ищут почти неделю

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Разыскивается Урека Людмила Григорьевна 1981 года рождения, проживающая в Днестровске.

Женщина ушла из дома 23 апреля около двух часов ночи. Ранее тоже уходила, пишет mvdpmr.org.

Приметы: возраст 40 лет, рост 160-165 см, плечи опущены. Лицо овальное, бледное. Брови дугообразные. Нос прямой, рот средний. Уши большие, напоминающие треугольники. Волосы прямые, тёмные, ниже плеч.

Была одета в тёмный батник и белые кроссовки. Возможно, в спортивный костюм.

Располагающих информацией о местонахождении пропавшей граждан просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в Днестровске по номерам 0 (219) 71-365, 0 (779) 02-768 или 0 (533) 81-529.

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