Пропала 5 дней назад: в Тирасполе разыскивают пенсионерку

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В Тирасполе разыскивают Ильину Любовь Григорьевну 1944 года рождения. 3 октября женщина ушла с места временного проживания, и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Тираспольчанка страдает потерей памяти, пишет mvdpmr.org. Приметы: на вид 76 лет. Рост 160 см, среднего телосложения. Лицо овальное, глаза тёмные, брови прямые. Нос прямой, основание носа широкое, губы тонкие. Волосы седые, стрижка короткая.

Была одета в синий халат с длинными рукавами, на котором изображены розовые цветы. Была обута в чёрные кожаные туфли 37-го размера.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Ильиной Любови Григорьевны, просят позвонить по телефонам 102, 0 (533) 7-82-17 или 0 (533) 8-15-29. Конфиденциальность гарантирована.

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