Пропала 4 дня назад: в Приднестровье разыскивают женщину

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Разыскивается 28-летняя Кобзарь Оксана, проживающая в Слободзее. Женщина ушла из дома 16 ноября. Утром 17 ноября её видели в Бендерах.



Приметы: на вид 27 лет, среднего телосложения. Рост – 160 см. Лицо овальное, смуглое. Лоб прямой, брови дугообразные. Глаза чёрные. Нос прямой. Уши средние, овальные. Волосы прямые, крашенные в тёмно-бордовый цвет, длиной ниже плеч, заплетены в косу.

Особые приметы: родинка на подбородке справа, на носу родинка поменьше.

Была одета в чёрную короткую куртку на молнии, синие джинсы, розовый свитер с геометрическим узором, розовые носки.

Была обута в розовые кеды. Размер обуви 38–39.

При себе имела: мобильный телефон Samsung в корпусе чёрного цвета, зарядное устройство чёрного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей, просят звонить по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в городе Бендеры по номерам 0 (552) 2-94-40, 2-84-17 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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