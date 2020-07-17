Пропал около недели назад: в Окнице разыскивают мужчину (ФОТО)

Пропал около недели назад: в Окнице разыскивают мужчину (ФОТО)

46-летний житель Отачь Окницкого района пропал без вести. Андрей Спич ушёл из дома 11 июля, с тех пор о нём нет информации.

Приметы пропавшего мужчины: среднее телосложение, рост 1.64 м, каштановые волосы, карие глаза, на правой ноге и в области живота – послеоперационные шрамы, пишет publika.md.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номерам 112 или 060 200 206.

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