Пропал месяц назад: в Криулянах ищут 17-летнего парня

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Василе Варзарь, житель села Порумбены Криулянского района, ушёл из дома 21 января.

По словам матери, за несколько дней до инцидента сын говорил, что уйдёт из дома. Парень взял с собой 2 500 леев и больше не выходил на связь, пишет echipa.md. Мобильный телефон юноши отключен, в социальных сетях он не появлялся.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в бежевую куртку, красную шапку и серые спортивные штаны. С собой у парня был рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении молодого человека, просят позвонить по номерам 112 или 068 943 862.

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