Пропал инстинкт самосохранения? Любители рыбалки вышли на лёд, несмотря на запрет ГИЧС (ФОТО)

Пропал инстинкт самосохранения? Любители рыбалки вышли на лёд, несмотря на запрет ГИЧС (ФОТО)

Предупреждения синоптиков и спасателей не остановили любителей зимней рыбалки выйти на лёд. Несмотря на то, что его толщина на водоёмах страны сейчас не превышает 5 см, на озере Гидигич рыбачат десятки “экстремалов”. 

Напомним, что накануне Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям опубликовал предупреждение об опасности выхода на тонкий лёд. Спасатели напоминают, что если его толщина на водоёме не превышает 8-10 см, есть высокий риск провала. Чтобы нахождение на льду было безопасным, крепкие морозы должны держаться дольше, чем несколько дней, передаёт publika.md.

Специалисты просят взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов и не разрешать им выходить на лёд. В чрезвычайных ситуациях следует звонить в службу 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md