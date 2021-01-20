Пропал инстинкт самосохранения? Любители рыбалки вышли на лёд, несмотря на запрет ГИЧС (ФОТО)

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Предупреждения синоптиков и спасателей не остановили любителей зимней рыбалки выйти на лёд. Несмотря на то, что его толщина на водоёмах страны сейчас не превышает 5 см, на озере Гидигич рыбачат десятки “экстремалов”.

Напомним, что накануне Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям опубликовал предупреждение об опасности выхода на тонкий лёд. Спасатели напоминают, что если его толщина на водоёме не превышает 8-10 см, есть высокий риск провала. Чтобы нахождение на льду было безопасным, крепкие морозы должны держаться дольше, чем несколько дней, передаёт publika.md.

Специалисты просят взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов и не разрешать им выходить на лёд. В чрезвычайных ситуациях следует звонить в службу 112.

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