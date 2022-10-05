Пропал без вести: в Дубоссарах ищут мужчину

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В Дубоссарах разыскивается Сиченко Игорь 1974 года рождения. В пятницу, 30 сентября, мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 45–50 лет, рост – 182 см, плотного телосложения. Волосы седые, коротко стриженые. Глаза серые.

Особые приметы: на лбу слева – шрам примерно 3 см, на животе – послеоперационный шрам.

Был одет в синие джинсы, тельняшку, синюю рубашку в клетку, белый пиджак. На голове – зелёная камуфляжная кепка. При себе имел мобильный телефон и паспорт РМ.

Всех, кто располагает информацией о местонахождения без вести пропавшего, просят звонить по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в дежурную часть Дубоссарского РОВД по телефону 0 (215) 3-57-21 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29. Также можно написать в Viber или Telegram +37377997238.

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