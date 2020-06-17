ПРООН и НАЦ запустили новую антикоррупционную платформу

ПРООН и НАЦ запустили новую антикоррупционную платформу

Программа развития ООН (ПРООН) и Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) сегодня запустили платформу “reLAWed”, с помощью которой граждане могут сообщать о законах или нормативных актах, порождающих коррупцию.

Доступ к платформе можно получить с компьютера или телефона: www.cna.md или http://relawed.cna.md/. Площадка предлагает пользователям возможность описать проблемный нормативный акт, а также предложить изменения. Все уведомления, пишет moldpres.md, можно сделать анонимно.

Пользователи смогут проследить за этапом рассмотрения обращения, зайдя в раздел “Архив” или “Недавние отчёты”, или получить информацию по адресу электронной почты. Платформа также будет содержать статистику отчётов.

Платформа “reLAWed” разработана в рамках проекта “Борьба с коррупцией путём укрепления неподкупности в Республике Молдова”, внедряемого ПРООН в партнёрстве с НАЦ.

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