ПРООН и НАЦ запустили новую антикоррупционную платформу

0

Программа развития ООН (ПРООН) и Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) сегодня запустили платформу “reLAWed”, с помощью которой граждане могут сообщать о законах или нормативных актах, порождающих коррупцию.

Доступ к платформе можно получить с компьютера или телефона: www.cna.md или http://relawed.cna.md/. Площадка предлагает пользователям возможность описать проблемный нормативный акт, а также предложить изменения. Все уведомления, пишет moldpres.md, можно сделать анонимно.

Пользователи смогут проследить за этапом рассмотрения обращения, зайдя в раздел “Архив” или “Недавние отчёты”, или получить информацию по адресу электронной почты. Платформа также будет содержать статистику отчётов.

Платформа “reLAWed” разработана в рамках проекта “Борьба с коррупцией путём укрепления неподкупности в Республике Молдова”, внедряемого ПРООН в партнёрстве с НАЦ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.