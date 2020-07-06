Проник в магазин и украл телефоны: в Бельцах ищут вора (ВИДЕО)

Проник в магазин и украл телефоны: в Бельцах ищут вора (ВИДЕО)

Мужчина на видео разыскивается полицией Бельц. Его подозревают в краже из магазина мобильных телефонов и аксессуаров.

Инцидент произошёл утром 14 мая. По данным полиции, злоумышленник проник в магазин, взломав дверь, и украл два мобильных телефона. Действия вора запечатлела камера видеонаблюдения.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 112 или 068 777 748. Конфиденциальность источников информации гарантирована.

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