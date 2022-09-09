Промышляли продажей наркотиков в Одессе: задержаны двое молдаван

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Граждане Молдовы, продававшие наркотики на территории Одессы, были задержаны правоохранительными органами.

Двое молдаван организовали производство и продажу амфетамина в Украине. В съёмном доме они оборудовали нарколабораторию мощностью 12 килограммов наркотиков в месяц, передаёт gagauzinfo.md.

Запрещённые вещества они высылали заказчикам по всей Украине с помощью почтовых отделений. Оплату получали в криптовалюте. Ежемесячно “дельцы” зарабатывали около 6 миллионов гривен.

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