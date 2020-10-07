Промышляли кражами в столице: двое несовершеннолетних воришек попались карабинерам (ФОТО)

Промышляли кражами в столице: двое несовершеннолетних воришек попались карабинерам (ФОТО)

Этой ночью во время патрулирования бульвара Куза-Водэ на Ботанике бригада карабинеров заметила двух несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Ребят доставили в инспекторат. У подростков, пишет echipa.md, обнаружили 1 900 леев и 3 отвёртки. Несовершеннолетние признались, что деньги украли накануне из ящика для пожертвований во дворе столичного монастыря. Несколькими днями ранее они похитили 2 000 леев и 100 евро из припаркованного автомобиля.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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